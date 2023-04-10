حقائق صادمة حول أطباء مزيفين يعملون في مستشفيات





كشف تحقيق ، تفاصيل حقيقية عن تاريخ الأطباء المزيفين في البلاد، ووقف التحقيق على تجربة أحد الأطباء الذي عاصر نحو (20) حالة طبيب مزيف في مختلف أرجاء البلاد.

وكانت الصحيفة كشفت عبر صفحتها (حضرة المسؤول) حقيقة الطبيبين المزيفين اللذين ظلا يعملان لفترة بمستشفيي السوكي وود النيل بولاية سنار، أحدهما نيجيري الجنسية انتحل صفة طبيب بمستشفى ود النيل جنوب مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار والثاني محتال سوداني، ادعى أنه طبيب نائب اختصاصي وخدع الجميع بمستشفى السوكي لدرجة أنه شغل منصب المدير الطبي للمستشفى، رغم أنه لا طبيب و(لا يحزنون) بل خريج كلية تربية علم نفس وبعد شعوره أن الاتهامات أصبحت تحوم حوله هرب واختفى في مكان مجهول، يرجح أنه غادر حدود ولاية سنار ولا تزال الأجهزة الأمنية هناك تلاحقه لتقديمه للعدالة..

ويبدو أن ما نشرته (الحراك) حول الطبيبين المزيفين نشّط ذاكرة الكثيرين من الأطباء (الحقيقيين) الذين لهم تجارب سابقة، وعاصروا عدداً من الأطباء الوهميين المزيفين.. في هذه الحلقة نستعرض تجربة د.(أحمد الطيب إبراهيم) استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية الذي عاصر أكثر من (20) حالة طبيب مزيف بشتى أرجاء البلاد.

الخرطوم ـ التاج عثمان

صحيفة الحراك السياسي