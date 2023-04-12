مواطن يقيم خارج السودان يشرح تجربته في فتح حساب بنكك اونلاين





متابعة اخيرة لي تجربة فتح حساب بنكك اونلاين

عملت الطلب امس ووصلني اليوم رسالة ف رقم الهاتف والايميل انو تم انشاء حساب توفير ( اتا جربت توفير فقط)

وبعدو رسالة في الرقم السري

🛑🛑🛑 تعديل مهم

ما تخلي زول يعمل ليك حساب ولا بي مقابل ولا بدون مقابل معلوماتك كدا ف السهلة ❌❌❌

مافي زول يقول ليك جيب نعمل ليك حساب ❌❌❌

نزلت التطبيق ونزلت الحساب والرقم السري طلب مني اغير كلمة السر

غيرت كلمة السر وهنا كانت في مشكلة انو كلمة السر اضفت ليها العلامة دي _ والسستم قبلا وقال لي تم تغيرها لمن جيت اخش رفض كررتها ٣ مرات حسابي اتقفل 🫤🤦🏽

وطبعا الحساب جديد مافيو اسئلة واجوبة الامان ولا بطاقة صراف عشان افتح الحساب

ف الحل اتصل ع خدمات المشتركين (علما انا برة البلد بس رقم الهاتف السجلت بيو زين السودان شغال تجوال عادي برة ) طوالي شحنت رصيد واتصلت عليهم انتظرت تقريبا ٢٠ ثانية ردت الموظفة وسالت الاسئلة الطبيعية

بس قالت الحساب م منشط لازم احول فيو ف قمت طلبت من زول يحول لي فيو ٥٠٠٠ حولا وهي معاي ف الخط قالت لي ايوة كدا اتنشط ( يبقى نعرف من هنا انو عشان تنشط حسابك زول يحول ليك فيو بس ✅✅✅✅)

بعدها رسلت لي كلمة سر جديدة وصلت ف رقم الهاتف والايميل

وتاني حاولت اخش وطلب تغيير كلمة السر المرة دي اتجنبت استخدم العلامة دي _ ف كلمة السر وبعد قال لي تم تغيير جيت اخش الحساب وزبط معاي تماما ✅✅✅✅

وكدا الحساب شغال فل

اهم شي

انا استخدمت متصفح سفاري حق الايفون ف تقديم الطلب

الفيديو حق التحقق

تلف يمين ثم ترجع ترمش ثم تلف شمال

وبعدو تصور الاثبات واضح

وبعدو تلاتة توقيعات في ورقة بيضا نضيفة

وكدا الطلب حقك بتقبل

بالنسبة للكود عندك ساعة عشان يصلك ف لازم تصبر يعني ممكن يصل خلال ٥ دقايق او دقيقة او ساعة

حساب التوفير بحتاج اثبات هوية (جواز او بطاقة قومية) بس

توفير مميز اثبات هوية + شهادة مرتب او اسم عمل او سجل تجاري

اتاكد من معلوماتك تماما وما تسرع عشان الطلبات بالدور القدم اول بتراجع اول

ايميلك يكون صاح ورقمك صاح

لمن يقول ليك ايميلك غير صالح انت عامل مسافة امسحا نهاية الايميل لانك بتختارو جاهز ما بتكتبو ف الجهاز بعمل مسافة

شكرا بنك الخرطوم

منقول عن

#تايلندي_اسمر