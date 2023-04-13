اي حرب تعني سقوط إمبراطورية حميدتي “دقلو” الاقتصادية بالتالي سقوطه عسكرياً





اي حرب تعني سقوط إمبراطورية دقلو الاقتصادية بالتالي سقوطه عسكرياً

الرجل الان امبراطور مالي يتربع على رأس ثروة مهوله من العقار والاملاك وشركات التنقيب وشركات استيراد الوقود والبترول والاسمدة، ويؤسس لمشاريع استثمارية عملاقه، وشريك في شركات التصنيع الحربي ونائب رئيس ويسكن الخرطوم وله جناح داخل القصر الجمهوري ويحكم ويلتقي سفراء ورؤساء دول ووزراء خارجيه ومبعوثيين اممين،،

لن يضرب الرجل بكل هذا عرض الحائط ، ويفتح مواجهة ضد الجيش لن تقف الا بهزيمة احد الطرفين و بالطبع لن يكون الجيش عندها سيكون الرجل اما ميت او مطارد… فهل يعقل ان يدخل الرجل في متاهه حرب عبثيه يعلم عواقبها ليفقد حياة الدعة التي ألفها أبن البادية الاتي من الأطراف ولم يجد حينها من الدولة الا عنفها؟

Mohamed Elawad Mustafa