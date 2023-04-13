القحاتة بقفون مع المليشيا ضد الجيش





القحاتة ونشطاء قحت حسب خطة ( ياسر ) الوزعها ليهم من جديد في إجتماع ( غرب أوزون ) بالأمس عودة نغمة ( أي كوز ندوسو دوس ) ليغطي علي عورتهم من وقفتهم مع المليشيا ضد الجيش وعشان يكسب ود الشارع ويبيع للشارع الوهم بأن الموضوع دا مفتعل من الكيزان …

ياخ النغمة دي إختفت من تلاتة سنة بالله صحت الليلة دي وإترددت عند نشطاء قحت !!

عليه الكيزان الوهميين المغضوب عليهم ديل ياقحاتة ذاتهم أربعة سنة ما قدرتو تدوسهم وفي زمن قبضتكم الجد جد مع وهج الثورة والشعب كان معاكم عايزين تعملوا فيها يا قحاتة هسي رجال بعد أربعة سنة بشعار اي كوز ندوسو دوس ويحرشوكم علي جيشكم …

عموماً يبدو أن من كتب للحردان خطة الفترة دي مستشار بليييد وما بشوف قدامو

أفصلوا يا الحردان زولك دا كيشة 😝

عائشة الماجدي