تيسير عووضة: لمن يعتقد إنو روسيا (قد) تنصر حميدتي وتفزعو وتنجدو (..)





لمن يعتقد إنو روسيا (قد) تنصر حميدتي وتفزعو وتنجدو – بحكم متابعتي اللصيقة للشأن الروسي – الكلام دا لن يحدث:

1. عسكرياً روسيا لا تُفضّل إنها تفتح على نفسها جبهة قتال إضافية/جانبية كفاية الهي فيهو حالياً في أوكرانيا (الصراع العسكري لن يقتصر على السودان غرب أفريقيا كلها كمنطقة نفوذ روسي حتكون جوة القصة) ..

2. الروس الحينصروا حميدتي ديل ياهم مليشيا فاغنر (الدعم السريع بتاع روسيا) من المهم نعرف إنو علاقة فاغنر بالجيش الروسي حالياً أكعب من علاقة الدعم السريع بالجيِش السوداني ..

3. أمريكا في سبيل ضمان إستقرار السودان (تمهيداً لتنفيذ الدايراهو من السودان) ممكن عادي تدعم الجيش السوداني بل والإسلاميين زاتو في صراعهم ضد حميدتي ..

تيسير عووضة