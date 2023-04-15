عندما تدور الذخيرة ستشاهدون الآلاف من قوات الدعم السريع بتنفذ تعليمات الجيش وليس تعليمات آل دقلو





( كلمة السر .. حرس الحدود )

تعال يا ( كائن ) و خلينا نحاول نتكلم بي منطق .. السيسي في مصر استطاع انو ينتهي من إسطورة الاخوان المسلمين فيها و قاتلهم بكل السبل .. بالسلاح و بالإعلام و بالقانون و طاردهم لحدي العمق الليبي و ده كلوو بدعم و إسناد غربي كبير جدا” .. و السيسي اساسا” هو ضابط إستخبارات و حاليا” معظم القيادات العسكرية المسيطرة على مفاصل الدولة المصرية هم ضباطه الكانوا معاهو في المخابرات الحربية .. يعني ممكن نقول انو الدولة المصرية بتقودها حاليا المخابرات و من المعلوم و المعروف لكل الناس انو المخابرات المصرية من اقوى اجهزة المخابرات في الشرق الأوسط و بتنافس عالميا قدام الموساد و باكستان .. يلا يا كائن هل يعقل انو السيسي ما يكون عنده علم بانو الجيش السوداني مسيطرين عليهو الكيزان ؟؟؟

ما سألت نفسك يا كائن و قلت ليييه السيسي بيدعم الجيش السوداني ؟؟ هل السيسي الاعدم الاخوان المصريين بدون رحمة ممكن يكون داعم للاخوان السودانيين ؟؟ و لو فعلا” حميدتي هو الراجل الضكران الخوف الكيزان ليييييه السيسي ما يدعمه ضد الجيش السوداني و يتحالف معاهو ؟؟ .. لييييه السيسي خاتي حميدتي في راسه ؟؟

الجواب ببساطة شديدة جدا” هو انو السيسي عااااارف و متأكد تماما” انو حميدتي وراهو الكيزان .. خليك من السيسي ياااخ .. انت القاعد في دكان (جوبي ) بتضرب في صحن البوش مفترض تكون عارف انو حميدتي وراهو تيار كيزاني كبير جدا” و ده التيار الصنع حميدتي و نضفو و هندمو و قدمو ليك كرئيس محتمل .. اها السيسي و اجهزته ما بتنضلي عليهم الالاعيب دي .. دي لعبة قديمة انطلت عليهم قبل كده في ٨٩ ولا يمكن انو تنطلي عليهم تاااني .

بعدين يا كائن ياخ زول بدافعو عنو اباريق الكيزان امثال الربيع و بقال و دخرو مفترض تعرف طوالي انو الزول ده وراهو مجموعة كيزانية عنصرية كبيرة جدا” .. هل يعقل انو انت كثائر حقيقي تقيف في صف واحد مع بقال و الربيع و دخرو و كمان تردد وراهم ذي الكُورس بتاع القونات ؟؟

الصور المنتشرة بتاعت الافطارات و اللقاءات الحميمية بين ضباط الجيش السوداني و ضباط الدعم السريع دي صور عادية جدا” لانو الصراع ما بين الدعم السريع كقوة و الجيش السوداني .. الصراع بين ( آل دقلو ) و الجيش .. و لامن الذخيرة تدور ح تشوفوا الآلاف من قوات الدعم السريع بتنفذ تعليمات الجيش و ليس تعليمات آل دقلو .. الدعم السريع ده فيهو المئات من ضباط القوات المسلحة و الاستخبارات و الشرطة و حرس الحدود .. انت يا كائن نسيت حرس الحدود ؟؟؟ ما سالت نفسك و قلت قوات حرس الحدود دي مشت وين ؟؟؟ يااااخ حرس الحدود دي كلمة السر زااااتا .

يا كائن ياخ آل دقلوو ديل ( إن شاء الله يلاقونا )

عدونا كان تخلو

انحنا ما بنخلو

نجيهو في محلو

سونكينا فيو نبلو

كسرة /

الكائن المقصود في البوست هو إنسان لم يستفيد من نعمة العقل

نزار العقيلي

