القوات المسلحة الان تتعامل بمبدأ الحكمة





واهم من يظن ان القوات المسلحه تتراخي أو أنها تريد أن تطيل أمد الحرب، القوات المسلحه الان تتعامل بمبدأ الحكمة وتقليل كلفة هذه الحرب والحفاظ على الأرواح من لكل الأطراف، تراعي العشرات الالف من الجنود الذين يستخدمهم حميدتي واخوته ويستغلونهم في حربهم الشخصيه، تعطي هؤلاء الجنود الفرصه بل تقدمها على طبق من ذهب لكي ينفذو بجلدهم من حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل وتفعل ذلك بأساليبها وتكتيكها العسكري من قضاء على إمداد هذه القوات وضرب مقرات قيادتها واستخدام تكتيك دفاعي لاستنزاف ماتحمله من تشوين وذخيره وانهاكها، كل ذلك فقط حتي تقلل الكلفه البشريه في هذه الحرب التي لابد من أن تخوضها مجبره لا بطله

القوات المسلحه لا تغيب عنها معلومه وهي تقرا الميدان جيدا سوي كان السياسي أو الأمني أو الاجتماعي أو الاعلامي، لها غرف عملياتها التي ترد إليها المعلومه من أقصى حدودنا مع ليبيا بل من عمق ليبيا وغربا من حدودنا مع تشاد وأفريقيا الوسطي وجنوبا مع دولة الجنوب وحتى الشريط الغربي متصلا مع البحر الأحمر هذا هو الميدان المكشوف أمامها ويصلها منه حتى دبيب النمله، وتعلم كيف تتعامل مع هذه المعلومات جميعها حسب خطط ومواقيت وليس تعاملا ظرفيا أو عشوائيا

يتحدث الناس عن حصار القيادة العامه وعن تمركز قوات الدعم السريع في المنطقه الفلانيه والجسر الفلاني ويعتبرون ان هذا ضعفا وتراخي من القوات المسلحه ولكن هيهات بمقدور القوات المسلحه ان تمسح اي تمركز لا قوة داخل الخرطوم أو خارجها في لمح البصر ولكن هذا سيشمل خسائر أخرى مضاعفه في الأرواح والممتلكات وهذا هو ديدن القوات المسلحه الان في التعامل مع مايحدث في الساحه، اما إجبار العدو على الاستسلام أو جره الي منطقه اقل كلفه

Mohamed Elawad Mustafa