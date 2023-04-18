من كان بيتصور إن يتم دحر مليشيا لها آلاف الجنود والعتاد والإمكانيات في زمن واحد وفي كل ولايات السودان !!





كلنا مفترض نتكلم عن مهنية #الجيشالسوداني إذا كنا متفقين أو مختلفين فحقيقه لله وللتاريخ الجيش أنجذ المهمه بدون خسائر تُذكر في المدنيين مع إنو المعارك كانت في قلب العاصمه ووسط الشعب !!

الحاجه دي مفخرة وعزة لينا ومفترض نتكلم عنها من باب إثبات الحقائق للتاريخ ،، منو فينا كان بيتصور إنو يتم دحر مليشيا مستوطنه داخل السودان ككل لها آلاف الجنود والعتاد والإمكانيات بهذه السهوله وفي زمن واحد وفي كل ولايات السودان !!

الجيش لو مامهني وحكيم وعندو إستراتيجيه قتال وعقيده حيه كان شفنا الآلآف من جثث المدنين الموجودين حول مناطق الإشتباك!!

تحيه مره ثانيه لقواتنا المسلحة

#تصفيه_جيوب_المرتزقه

تبيان توفيق الماحي أكد