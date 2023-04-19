كل قوات الدعم السريع الموجودة خارج الخرطوم ضعيفة





نخبة المليشيا هي كتيبة حراسة حمدان دقلو ، هولاء أعلى كوادر المليشيا و أقربهم بالدم لدقلو ، أولاد خال و أولاد عم و أولاد أخت و أولاد أخ ..الخ

القوات الأكثر تدريبآ بعد هذه القوات هي تلك التي ذهبت للسيطرة على مروي .

لذلك تلاحظون أن المعارك الشرسة موجودة فقط في هاتين البؤرتين ، مات حمدان دقلو أو عاش فأن الالاف من ابناء عشيرته و أهله سيكونون قد قتلوا أو حكم عليهم لفترات طويلة .

لن تستطيع الماهرية تعويض هذه الخسارة الفادحة في مائة و خمسين عام من الإنجاب .

أقف و أقول كان يريد أن يقطع نسل العباسيين فقطع الله نسله .

#الحرب_على_الجماعات_الإرهابية_العنصرية

عبدالرحمن عمسيب

