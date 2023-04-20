يجب أن تشرك القوات المسلحة الشعب في هذه المعركة





يجب أن تشرك القوات المسلحه الشعب في هذه المعركة، المعركة ليست ضد القوات المسلحه فقط، المعركة الان ضد الشعب العدوان عدوان مدعوم دعم خارجي والتخطيط تخطيط خارجي، لهذا الوطن أبناء برره هم جيش احتياطي وجيش عظيم يريد أن يشارك في هذه المعركة التي انتقلت الى الأحياء وبيوت المواطنين بعد أن تخطت منشآت الدوله ودورها تدميرا ونهبا، هذه المعركة كتبت علينا كمواطنيين، والان يريدون أن يقفو في حزيه واحده مع جنودهم

يابرهان افتح مخازن السلاح لنا فلن نستطيع أن نرى هؤلاء الخونه وقطاع الطرق يجوبون شوارعنا وينهبو ويسلبو ويدمرو ويهينو فينا ونحن ايدينا مكتفه في الدفاع عن أنفسنا وعن ممتلكاتنا

#جنجويد_قتله

Mohamed Elawad Mustafa