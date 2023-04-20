



قال لي يا عم طارق كنت من النوع الذي يشتم القشم

واشوش عليك في كتاباتك

وكنت امقتهم ولا أحب رؤيتهم حتى

بعد حصار بضعة ايام داخل جامعة الخرطوم ودفننا لزميلنا بأرضها بعد أن قتل برصاصة

ولم نستطع الخروج والاوباش يمنعونا

وعندما جاءنا القشامة يا عم طارق

واخرجونا بعد فتح ثغرة في السور وتنفسنا الصعداء وعندما اركبونا تاتشرهم تأملهم في صمت وندمت الف مرة

وكانوا هادئين وصامتين لدرجة الوجل والسكينه عمتنا وهم يحيطونا حتى لا نصاب برصاص طائش

يبدو أننا كنا مهمين جداً او هكذا ظننا

الإمتنان يغطينا

وعبرك اقدم إعتذاري من كل حرف كتبته

وقشم فووووووق

🇸🇩الله غالب🇸🇩

طارق محمد خالد