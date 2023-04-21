



( هووووي يا بشر )

حميدتي من قبل سنتين هدد ناس الخرطوم بانو العمارات ح تسكنها الكدايس .. و هسه قبل ما تمرق اي طلقة في الخرطوم مرقت حملة تحذيرية على وسائل التواصل بتحذر الناس و تطلب منهم انو يطلعوا بره الخرطوم .. اها بعد ما قامت المعركة و بعد يوم واحد بس طلعت حملة بتطلب من الناس في بحري و الخرطوم انو يطلعوا من بيوتهم .. الآن في ناس بتكتب منشورات بتحكي فيها عن مغادرتها للخرطوم و بتنصح الناس تغادر .. بي جولة سريعة كده على بروفايلات الناس المرقت من الخرطوم ح تلاحظ انهم كلهم ما ابناء الخرطوم .

اولاد الخرطوم ما بمرقو يفوتوها .. العايز يفهم كلامنا غلط ما ينتظر مننا نشرح و نوضح .. بنحظر من طرف .. لازم الناس تفهم انو دي حملة منظمة لترويع المواطنين و إخلاء العاصمة من السكان .. دي حملة بدت قبل ما تقوم الحرب .. دي حملة القصد منها إخلاء المنازل من سكانها عشان يسكنوها المتمردين و يتمركزوا داخلها و تكون ليهم بيوت آمنة تساعد في أمد الحرب و تاكد للمجتمع الدولي انو الكارثة كبيرة .. ماااافي زول عاقل بيمرق من ارضه و بيته و حلته و منطقته عشان يفتش الامان في مكان تاني … والله تمرقو من بيوتكم ما تشوفوها تاني .. ما تقلدو الناس في اي حاجة .. انت من زوار الخرطوم و بترجع كل اسبوع او كل عيد لاهلك في الولايات يبقي مااافي داعي تعمل فيها من الخرطوم و هارب عشان الحرب .. الموت ده واااحد .. عشان كده نموت في ارضنا و سط اهلنا و جيرانا .

نزار العقيلي