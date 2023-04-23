تبيان توفيق: عمليات بحري وأمدرمان حققت تقدما كبيرا والخرطوم في الطريق وفق الخطة





ستمضي العملية نحو غاياتها المرسومة بمزيد من الصبر، تمرد بدأ عملياته بالسيطرة على قاعدة جوية مهمة في مروي، ودخل القصر واقترب بشدة من القيادة، ها هو اليوم قد فقد أهم قواعده، ودمرت بنيته التحتية، وقطعت إمداداته تماما، وعزلت قواته من بعضها بلا خطة، ليبقى بعضها قريبا من المركز محاصرا يحتمي بالرهائن. وبقية قوى التمرد تراجعت بشدة وتحولت لقوة متحركة عشوائيا، تحتمي هناك، تهاجم هناك، تبيت ليلها مترقبة وناظرة للسماء، عمليات بحري وأمدرمان حققت تقدما كبيرا والخرطوم في الطريق وفق الخطة، نحن لا نستهين بقوة التمرد، فقد كان مخطط الغدر خطيرا، فقد امتلك التمرد خريطة الحركة الاستراتيجية في العاصمة. ورغم كل ذلك فشل وفقد عنصر المفاجأة الذي كان سيحقق له التفوق. إذن لا نصر اليوم للتمرد وهزيمته قادمة، فبعد قطع الإمداد وتدمير البنية التحتية والتجمعات الكبيرة والمقرات سوى مقر واحد، سيتبقى عمل نوعي ميداني مباشر ضد هذه القوة المتبقية وضد مركزها في المقر الأخير، حتى تستسلم أو تحسم تماما. ما سبق يجب أن يدفعنا لترك استعجال النصر، فالتمرد وإعلامه لا ينتظرون خبرا للنصر، فذلك مستحيل تماما، لكنكم تنتظرون بترقب شديد خبر النصر الحاسم، فلا تتعجلوا وأدعموا جيشكم الباسل في معركته النبيلة، وحتى ذلك الوقت واجهوا تلك الأصوات التي تسعى للفتنة، وتفتيت عضد الشعب، وهي أصوات تجهل خطورة هذه المعركة، دعونا نؤكد أن شعبنا كله بمختلف تنوعه يقف خلف قواته المسلحة حتى النصر في معركة الكرامة الوطنية.

والله أكبر والعزة للسودان.

#جيش_واحد_شعب_واحد

تبيان توفيق