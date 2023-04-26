شاهد بالفيديو: كمين المواطنين للجيش في الطريق وعزومة على وجبة عشاء ساخنة





تم نصب كمين محكم لمتحرك من قواتنا المسلحة المتكون من 150عربة محملة بالقشامة

وقبضوا قائدهم

وتم إجبارهم على التوقف والنزول

ولم يقاوموا ولن

واستسلموا ووقعوا في الأسر طائعين

وهم ينظرون لقادئدهم الذي أمرهم بعدم المقاومة

وهم يكادوا يبكون ولسانهم يلهج بالسكر والإمتنان

كان كمين اهلنا في الطريق وعزموهم على وجبة عشاء ساخنة ودسمة

وكان يحملها عدد 40عربة و جمهرة ضخمة من اهلنا

واطعموهم داخل افواههم

كما نعمل لأطفالنا

في تناغم وحب

وود بالغين

طارق محمد خالد