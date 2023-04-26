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شاهد بالفيديو: كمين المواطنين للجيش في الطريق وعزومة على وجبة عشاء ساخنة
تم نصب كمين محكم لمتحرك من قواتنا المسلحة المتكون من 150عربة محملة بالقشامة
وقبضوا قائدهم
وتم إجبارهم على التوقف والنزول
ولم يقاوموا ولن
واستسلموا ووقعوا في الأسر طائعين
وهم ينظرون لقادئدهم الذي أمرهم بعدم المقاومة
وهم يكادوا يبكون ولسانهم يلهج بالسكر والإمتنان
كان كمين اهلنا في الطريق وعزموهم على وجبة عشاء ساخنة ودسمة
وكان يحملها عدد 40عربة و جمهرة ضخمة من اهلنا
واطعموهم داخل افواههم
كما نعمل لأطفالنا
في تناغم وحب
وود بالغين
طارق محمد خالد