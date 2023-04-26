



موقف العديد من الناس حول خروج احمد هارون بيوضح كيف انو معاييرهم مزدوجة ومستعدين يتجاوزو القانون والانسانية لتحقيق رغاباتهم او الحق الشافينو..

قبل يومين طلعوا اتنين من الثوار المتهمين في جريمة قتل وقالوا نفس كلام احمد هارون انو نحنا طلعونا العساكر بسبب الظروف الانسانية قي السجن واول ما تهدأ الاوضاع حنسلم نفسنا الناس هللت وكبرت وقالت ده موقف ممتاز وحمدالله على سلامتكم…وفعلا هو موقف ممتاز وحمدالله على سلامتهم وواثقين من براءتهم لكن كذلك نحن مع حكم القانون انو يتم خروجهم بأمر المحكمة وليس هربا حتى لو شايفينهم بريئين…

أحمد هارون في تسجيله المنتشر قال نفس الكلام بالضبط انو خروجهم كان بسبب تفاقم الظروف الانسانية في السجن وانو هم واثقين من براءتهم وحيسلموا نفسهم بعد أن تهدأ الاوضاع و ده برضو موقف ممتاز منو…

وبالرغم من انو انا ما شايف انهم بريئين لكن ده لا ينفي انو تجريمهم وعقابهم مفروض يجي بالمحكمة والوسائل الانسانية مش بالجوع والعطش والدانات حتى الموت قبل ادانتهم حتى…

اما استغلال البعض للموضوع انو العساكر طلعوهم عشان الجيش كيزان طيب ما العساكر طلعوا الثوار كذلك شوية اتساق ولا داعي لاستغلال الأحداث العشوائية لدعم سرديتك الوهمية!

ويا ريت نفهم انو التزام قيم الثورة هي البتحفظها في معركتها الكبيرة وليس اللعب التكتيكي للفوز بمعارك صغيرة..زي دعمك للدعم السريع اللي بيشكل انتهاك لقيم مؤسسية الدولة او لموت احمد هارون قصفا دون انتهاء محاكمته اللي هو انتهاك للعدالة والانسانية!

Mohammed Elmosbah