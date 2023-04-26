لاتوجد قيادة نهائيًا لدي قوات تمرد الدعم السريع وتعاني بقية القوة من الجوع وأصابها الهلع





( تقرير موقف )

الشفاتة امبارح بالليل كبسو على كم خائن لقطوهم لقيط القطن .. تم رصد كل البيوت الشغالة دعم فني و إيواء و مخازن و عنابر طبية للمرتزقة .

بلغت السيطرة علي المقرات ومخازن الامداد والإتصالات مئه في المئة

تم تدمير كل الاسلحة ذات التوجه الدقيق والالي والشبكات المتحركة وكذلك الإمداد الدوائي

تمت إبادة القوات التي حاولت الدخول عن طريق بارا ام درمان وطريق دنقلا والقادمه من البطانه كليًا في حدود ١٥٠ عربه

تتم مطاردة ماتبقي من العربات داخل الخرطوم وغالبيتها تعاني من الاعطال ونقص في الوقود مع وجود عدد كبير من العربات متروكه في الشوارع بكامل عتادها..

اوشكت مرحلة السيطرة الكاملة علي الانتهاء بنهار الأربعاء وسوف تبدأ عملية الانتشار والتمشيط والارتكاز بعد وصول عددكبير من القوات من الأقاليم..

لاتوجد قيادة نهائيًا لدي قوات التمرد الدعم السريع وتعاني بقية القوه من الجوع وأصابها الهلع وصارت تعتمد على النهب والاعتداء علي املاك المواطنين

التمرد القام بيهو حميدتي لو كان قام بيهو ياسر العطا كنا ح نقيف في مكانا ده زاتو و نطالب برأس العطا .. لانو احنا ضد اي عملية ممكن تقود لإنهيار و تفكك القوات المسلحة و التمرد من العمليات البتهدد وحدة البلد و بتضر بالقوات بالمسلحة .. نتقبل الإنقلاب لانو المنقلب دائما و ابدا بيكون من رحم القوات المسلحة و المنقلب بيتحمل تبعات انقلابه و الإنقلابات اساسا ما بعملوها إلا الرجال اولاد الرجال .. اما التمرد ما بقوموا بيهو إلا الخونة و العملاء .. ح نظل نقيف خلف قواتنا المسلحة .. وقوفنا ده خلف مؤسسة و ليس شخوص

( انتهى )

نزار العقيلي