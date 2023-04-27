ما شايف جدوى من النقاش مع زول بشوف احمد هارون مشكلة أكبر من حميدتي العنده آلاف الجنود وأطنان من الذهب





يادوب سمعت كلمة احمد هارون؛

حقيقي ما فاهم الجقلبة دي فوق شنو؟!

بعدين ما لقيت أيّ حاجة من الكلام الردّدوه جداد الإطاري، من شاكلة الجيش جيشنا ومش عارف؛

أنا ما عارف الناس دي منحطّة كدا ليي؟!

عموما ما شايف جدوى من النقاش مع زول بشوف احمد هارون المرمي في السجن مشكلة أكبر من حميدتي العنده آلاف الجنود وأطنان من الذهب ومزارع من الجداد؛

نحن ما بنتكلّم عن كرهك لي دا وللا ريدتك لي داك؛

الكلام عن خطورته؛

قبيل واحد من الفريندز قال لي حميدتي التخلّص منّه أسهل؛

قلت ليه طيّب ياخي ما تتخلّص منّه وتخلّصنا!

عموماً ما عندي رغبة أدخل في نقاش ما موضوعي؛

أيّ زول عنده رغبة يطارد أشباح الكيزان يمشي يطاردهم بعيد منّي؛

ما ساعي لي كيزان هنا؛

الكيزان انتهوا؛

وللضمان كدا، حميدتي ذاته انتهى؛

هاردلك للراجين فضلته؛

وبنهاية الانت ديل بتنتهي قحت؛

يللا؛

نبدا نفكّر كيف ح نصلّح الخراب الخلّوه لينا؛

#حنبنيهو!

عبد الله جعفر