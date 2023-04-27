تنظير الأجيال الجديدة سبب ما نحن فيه الأن في السودان





#الأجيال_الجديدة

تنظير الأجيال الجديدة هي سبب ما نحن فيه الأن في السودان .

والأفضل لهم تعلم الدرس مما حدث دون مكابرة متوهمة منهم .

علينا أن نسأل أي منظراتي في الشأن السياسي في الدولة سؤالين مهمين قبل الخوض معه في نقاش او السماح لأفكاره (التنظيرية دون خبرة) في المساهمة في تشكيل الرأي العام التالي :-

1. هل انت عضو في حزب سياسي معروف ؟!

2. كم سنة انت عضواً في هذا الحزب ؟!

فكل ما يعانيه السودان اليوم هي تبعات ثورة ديسمبر الشبابية والتي تم أستغلالها من عملاء الداخل وقوى تريد تبعية وتركيع للدولة السودانية .

إن الاِندفاع في الأعمال الفردية نتيجته دوماً يتحملها الفرد أما اندفاع العامة من المواطنين يجعل الناتج منه (وضع عام) ، يتحمله العامة من المواطنين كما نراه اليوم .

فهنالك فرق كبير بين من يطالب مجلس الأمن الدولي بحظر طيران للأجواء السودانية .. وبين من يقول أننا خلف الجيش السوداني ضد مشروع حكم الأسرة الواحدة .

محمد السر مساعد