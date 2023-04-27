باسم يوسف: عمرنا ما حنبص للسودانيين على انهم لاجئين . دول في بيتهم برضة ، بيت امهم





لو بتقول مصر ام الدنيا ، فالام دائما فاتحة دراعاتها و قلبها لولادها من كل الدنيا . عمرنا ما بصينا للسوريين على أنهم لاجئين. دول في بيتهم . و عمرنا ما حنبص للسودانيين على انهم لاجئين . دول في بيتهم برضة ، بيت امهم زي ما هو بيت الكل . هي دي ام الدنيا بجد . مصر في اصعب فترات تاريخها فتحت ابوابها للكل و ما ضرهاش بالعكس . سيبكم من الفيديوهات السيئة على النت من ناس بجحة من السودان او ناس سيئة الادب من مصر . ما تخلوش السوشيال ميديا تفسد علاقاتنا مع اخواتنا . الواقع حاجة تانية . الواقع ناس جدعة عمرها ما تبص البصة السيئة دي لناس محتاجيننا في اسوأ حالاتهم . ما حدش بيختار يسيب بلده و ربنا ما يكتبها على حد . و عشان اللي حيقول انت مش في مصر ما تعزمش من بيت اهلك ، ماشي يا سيدي ، بس انا متأكد ان اللي في مصر متفقين مع الجملة دي : اهلا باخواتنا في بيتهم ، بيت ام الدنيا بالفعل مش بالكلام : مصر .

باسم يوسف