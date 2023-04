الإعلامي شريف حسين شريف يكتب من اوكلاهوما..

شهادة وفاة امريكية لمليشيا الدعم السريع..!!

شهادة الوفاة كتبتها الصحيفة الأمريكية الاشهر علي نطاق الولايات المتحدة الأمريكية والعالم..النيويورك تايمز

The New York Times.

وحررتها مراسلتها ليندزي شوتيل

Lynsey Chutel.

وهي مراسلة صحفية شابة متخصصة في الشأن الافريقي ..كنت التقيتها ابان دعوة قدمها نادي الصحافة الوطني في واشنطن للمراسلين المعتمدين..

The National Press Club.

وهي تعمل الان ضمن طاقم النيويورك تايمز في جوهانسبيرج..

الصحيفة قالت في طبعتها اليوم ان مجموعات الدعم السريع التي وسمتها(بالمليشيا) (اقتحمت البيوت والمستشفيات ونهبت المتاجر وروعت السكان).

Quote n quote:

(RSF moved into homes ,taking over looted stores and hospitals. )

وتمضي صحيفة النيويورك تايمز لتتهم مليشيا الدعم السريع بترويع المدنيين..وارتهانهم كدروع بشرية.

(They have alternately terrified and wooed civilians they sometimes even took them as human shields).

الصحيفة الأمريكية التي تحقق اعلي نسبة قراءة في امريكا وملايين المتابعين حول العالم تؤثر في صناعة الرأي العام الامريكي..وهي بذلك بالفعل تكون قد حررت شهادة وفاة هءه المليشيا المتمردة.

شريف حسين شريف

اوكلاهوما

الجمعة 28ابريل 2023