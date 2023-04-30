نزار العقيلي: من هو المسيطر في السودان ؟





( منو المسيطر ؟؟ )

بي لغة ناس الكورة ممكن نقول المتمردين مستحوزين على الكورة لكن ما قاعدين يحققوا اهداف .. القوات المسلحة هي البتحقق اهداف و زي ما بقولوا الكورة اهداف .. الاستحواز الجزئي بتاع التمرد ده استحواز سلبي لانو كل ساعة بيفقدوا مرتزق و بيتصابوا عشرة و بتنقص ذخيرتهم .. بالمقابل الجيش حقق اهداف كبيرة .. ضرب كل مقراتهم الرئيسية و ضرب كل معسكراتهم .. ضرب كل مخازنهم .. قطع كل خطوط إمدادهم .. دمر مراكز سيطرتهم .. فصل القيادة عن الجنود .. اما استحواز المتمردين على بعض الاحياء السكنية و الطرق الفرعية يعتبر ( ميتة ممرحلة ) و القوات المسلحة شغالة على الاستحواز ده براس الإبرة و بتتعامل معاهو ذي تعاملها مع تفكيك الالغام .. تفكيك الالغام عايز ثبات و صبر و مهنية عالية عشان اي غلطة ح تحصل ح يدفع تمنها اول زول القاعد يفك اللغم حتى بعد كده الحولين اللغم .

بي لغة اهل الشطرنج ممكن نقول ليك انو رقعة المتمردين فيها (جنود) و فيها ( ملك ) و ديل لا يمكن يحققو نصر قدام رقعة القوات المسلحة الفيها ( طوابي ) بتمثل المدفعية الموجهة و فيها ( احصنة ) بتقوم بدور الاستخبارات و الاستطلاع و قادرة تخترق مواقع العدو و تضرب و ترجع سالمة .. فيها ( رخين ) بيمثلوا الدفاعات الجوية القادرة تقطع خطوط امدادهم و تدمر معسكراتهم و متحركاتهم .

بي لغة اهل ( الحريق ) ممكن نقول ليك انو ورق المتمردين حاليا” كلو ( اغطية ) بتتمثل في الاختباء داخل المواقع السكنية و اي غطا ح يتكشف و يطلع ح يتسجل فيهو تلاتة اهداف خصما من الإسكور .. الجيش نازل مرتاح و إسكوره مرتاح و قافل تماما و راجي الخمسين .

بي لغة اهل ( الويست ) ممكن نقول ليك انو المتمردين لاعبين مع القحاطة و الجيش لاعب مع الشعب .. اها التسمية قامت من القحاطة مربوطة و هم ورقهم ما فيهو مراقة و الشعب قال ( ٨ ) و المتمردين قفلوها ( ١٣ ) و الجيش قال ليهم اتفضلو العبو .. في النهاية اتسيكو في قبولهم .

بي لغة الدكاترة ممكن نقول ليكم انو حقنة الجيش ذي حقنة البنسلين ما بتشعر بيها الا بعد ما تمرق إبرتها و انو جهاز المناعة ممكن تخدعو الفيروسات لمدة بسيطة لكن لا يمكن انها تنتصر عليهو و احنا جيشنا هو جهاز مناعتنا و اي مرض في الدنيا لو عايز تقضي عليهو لازم روحك المعنوية تكون فووووق .. النرجسية فووووق .

بي لغة ( الليدو ) لازم تعرفو انو الكيزان و القحاطة و الدعامة ذي كلاب الليدو .. الوانهم مختلفة و طرقهم مختلفة لكن هدفهم واحد و هو السيطرة على الجيش السوداني

خلونا كلنا نغني مع الداجو اولادنا في الدفاع الجوي الدحرو المتمردين في جبل اولياء .. خلونا نغني وراهم و نقول ( لقيتني كيف ؟؟ ويا ويا

نزار العقيلي