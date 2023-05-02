القحاتة.. ياتوا يوم أنتوا كنتوا رجال وعندكم كلمة ياتوا يوم قدمتوا خير للسودان





علي قادة الحرية والتغيير الإبتعاد قليلًا هذه الأيام من السودانيين عشان هم سبب الحرب

بالله طلعتوا في فيديوهات موثقة كلكم هددتوا الشعب السوداني بعبارة يا الإطاري يا الحرب وحرشتوا حميدتي انو ح يحكم ..

وهسي ببساطة شديدة بعد المعركة دي كلها عايزين تطفحوا في السطح من جديد ويعملوا فيها للشعب السوداني إنهم مؤثرين !!!

ياتوا يوم أنتوا كنتوا رجال وعندكم كلمة ياتوا يوم قدمتوا خير للسودان ياها عطالتكم ونضميكم الكتيير دا ولا غيرو ؟

شوف هنا يا سلك الشعب السوداني كرهتوا اليوم العرفكم فيهو وندمان وسافي التراب عليكم أربعة سنين عجاف فشلتوا في حكومتين وأستمريتو في الفشل عشان كدا اندسوا في جحوركم أحسن ليكم ولينا !!!

الله يصرفكم للأبد قحاتة مطرطشين خلاص !!

عائشة الماجدي