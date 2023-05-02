



مع العلم أن جميع مضادات الطيران التي يستخدمونها هي من القرن الماضي.. للمرة العاشره على التوالي ، المليشيات المصابة بمتلازمة البلاهة،والجهل وعدم المعرفه تعلن بشكل يومي عن إسقاطها طائرات ميغ 29، بينما تعجز عن ذلك حتى في أضغاث أحلامها،

وللأسف وسائل الإعلام العربية سيئة السمعة تقوم بتداول تلك الأخبار وتصديقها دون مراعاة أي مهنية منها ،،

عزيزي المواطن السوداني قوات الدعم السريع ليس لها مقدرة عسكريه متطوره حتى تتمكن من إسقاط طائره ،، هذه المليشيا أثبتت بأنها أجبن مما كنا نتصور بإختباءها خلف المدنيين ومنازلهم ونصبها لأسلحتها في أسقف المستشفيات والمرافق العامه ،، ومع ذلك كل الشعب السوداني ينتظر أن يرى صورة واحده لطائره تم إسقاطها بهذه المضادات

تبيان توفيق الماحي أكد