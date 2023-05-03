بقايا مليشيا الدعم السريع قاعدين داخل المستشفيات وبيوت الناس وشغالين نهب وسلب وترويع !!





أتي يوم الخجله!!

حقيقه ليكم حق تخجلوا

ماكنت متمنيه أشوف لجان المقاومه في موقف زي ده موقف إختصرته الصوره وبينت إنه فعلاً مٌخجٍل وغير مقبول ،، الحرب دي فعلياً إنتهت ومافضل فيها حاجة غير بقايا مليشيا الدعم السريع القاعدين داخل المستشفيات وبيوت الناس وشغالين نهب وسلب وترويع !! ودي هي الممارسات البتحتاج لوقفه من كل شباب السودان ،، ودي هي الممارسات المرفوضه البتحتاج إدانه وبتحتاج إظهار للإعلام ،، مش إنكم تقيفوا ضد إرادة ألمؤسسه العسكريه وتفزروها وتطعنوها في ظهرها ،، يا جماعه كلامكم ده عيب ،، وفعلياً نحن كلنا ماعايزين الحرب لكن ما حنسمح بإنو يكون في مليشيا تاني ،، ووقوف الحرب دي معناتوا نجاة المليشيا دي ومعناتوا بقاءها للمستقبل مناتوا إيجاد فرصه وسمسره للأحزاب تسوق بيها خط ،، معناتوا بقاء تمرد في السودان كلوا ،، دعمنا للجيش لازم يكون بعيد عن خلافنا معاه ولازم نفرق مابين صبرنا ع رؤية الجيش وضروره حسم التمرد ده وتسريح القوات دي ومابين إشهارنا للافتات مٌخجله زي دي ،، ولازم نكون متأكدين من إنو الجيش لو عايز يوقف الحرب دي ما بيغلبوا يوقفها لكن مامن المصلحه ،، الدعم السريع لازم ينتهي ونحن لازم نصبر ،،

الموقف ده مابيشبه لجان المقاومه الحقيقين البنعرفهم نحن ولا

الموقف ده عمروا مابيمثلنا لأنو موقف مٌخجل والصورة أكبر دليل على كده ،،، ياريت ماتبقوا خونه ياريت ماتبقوا أبواغ للمتمردين ياريت ماتطعنوا الجيش من الخلف ياريت تبقوا وطنيين ياريت لجان المقاومه تفرق مابين مصلحتنا في دحر المليشيا دي ومابين بقاءها،،،

الخجله ظاهره والعماله ظاهره والموقف ده مابيشبه شباب السودان الحقيقين ،،

تبيان توفيق الماحي أكد

