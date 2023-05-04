اسلوب قتل الأبرياء والنساء والاطفال واختطاف المدنيين ما شفناهو الا في عهد الجنجويد





الجيش السوداني ده خاض حروب في الجنوب منذ العام ١٩٥٤ و ظل يقاتل تمرد الجنوب لحدي العام ٢٠٠٥م .. دي كم سنة ؟؟ و اتفحت ليهو جبهة في الشرق و جبهة الجبال .. هل في يوم من الايام سمعتو انو الجيش مارس ابادة جماعية للجنوبيين ؟؟ حصل سمعتو انو الجيش اغتصب الجنوبيات ؟

الاغتصابات و الإبادة الجماعية ما سمعنا بيها الا مع ظهور الجنجويد .. اسلوب قتل الأبرياء و النساء و الاطفال و اختطاف المدنيين ما شفناهو الا في عهد الجنجويد .. اسلوب الغدر و مهاجمة الشرطة ما شفناهو عند متمرد الا عند الجنجويد .. هسه بهللو و يكبروا عشان قتلو ليهم مجموعة من الشرطة كانت عاملة تأمين و برضو بنفس اسلوب الغدر الجبان و ده كلووو للتغطية على هزائمهم و رفع الروح المعنوية لقواتهم .. ابشركم والله باذن الله الخرطوم ح تكون محرقتكم و ما ح تحترقوا براكم .. حيحترقوا معاكم كل العملاء و الخونة و الصامتين و العاملين غمرانيين .. العاملين فيها مهتمين باحتياجات الناس و ساكتين عن اي انتهاكات مارسوها الجنجويد تجاه الشعب

نزار العقيلي