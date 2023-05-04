تبيان توفيق: الجيش خاتي المسؤولية (..) أمامه وما عايز الضرر للوطن ولا للمواطن





تأكيد للناس عااامه

المليشيا ،،،

المليشيا دي عامله جريمه بشعه لأنها متمركزه في أماكن فيها ممتلكات الناس ومكتظه بالسكان وفوق لي ده شغاله قصف عشوائي وماعندها أي مانع من إنها تستخدم المواطن درع بشري قصاد انها ماتطلع وتواجه ،، دي نقطه لازم نحن كلنا نختها في الإعتبار عشان نقدر نفهم الإشكاليه بشكل سليم و صحيح هٌم متواجدين حولين المستشفيات و المؤسسات الحيويه زي الكهرباء والمويه والمصفاة وقاعدين داخل بيوت الناس تحت تهديد السلاح!! وعاملين إرتكازات في رأس الشوارع الرئيسية الفيها حركة للمواطنين ،، وده ما معناتوا إنهم مسيطرين بالعكس ده دليل على الهمجيه والخٍسة والدناءه وعدم الرجوله والنخوة منهم ،، لحدي هنا متفقين كلنا ،،

الجيش

حاليآ الجيش قٍدر يعمل شغل ممتاز وبشكل منظم ودقيق لأنو الجيش من أول يوم أكد بإنو الحرب دي بقت حرب شوارع وحرب الشوارع عندها منهج معين وطريقه محدده ودي بتاخد زمن ،، وأوريك بتاخد زمن لي لأنو الجيش إذا ضرب المجموعات دي إذا كان طيران أو إشباك مباشر أو مدفعيه أكيد حينتهي منهم لكن حيكون فقد مؤسسه أو منشأة حيويه وفوق ليها حيفقد أرواح مواطنين وحتكون في خسائر كبيره ،، والحمدلله إنو الجيش حقنا خاتي المسؤوليه دي قداموا وماعايز الضرر للوطن ولا للمواطن ،، عشان كده ياريت الناس تفهم بإنو المعركة دي يتنتهي بالصبر والثبات وعدم الإنسياق نحو الشائعات لأنو فعلياً كده نقدر نقول بإنو الخطر الكبير زال ومافضل إلا بعض منهم بالشكل الشايفنوا قدامكم ده ،،

الجيش شغال والتخطيط دقيق والأهداف معروف مكانها وين والمسألة مسألة وقت وانشالله بعد تنتهي الغُمة دي الناس ترجع لي شغلها وعملها وتعمر الخراب الحصل وتبدأ شغل من جديد ،، الكلام ده أنا بكتب فيهو ومتأكده بإنو الناس فاهمه حال المعركة بقى كيف لكن بكتب عشان تذكر بعض ،، لأنو الوعي عندنا مهم جدآ،،،

أعمل شير للبوست عشان يصل لي غيرك ويعرف الرصه ماشه كيف

تبيان توفيق الماحي أكد Tibyan Tawfeg