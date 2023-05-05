الزول العندو شك في إنو لجنة الأطباء المركزية هي الآن ذراع طبي للتمرد يراجع نفسه





الزول العندو شك في إنو لجنة الأطباء المركزيه هي الآن ذراع طبي للتمرد يراجع نفسو ،، والزول العندو شك بإنو اللجنه دي هي القاعده توصٍف للمليشيا بإنها تستولي على المستشفيات يراجع نفسو مره تانيه !!

كل تحركات التمرد تجاه المرافق الصحيه والحيويه هي بإيعاذ وإرشاد وتخطيط وترتيب وإشراف من كوادر الأحزاب داخل لجنة الأطباء المركزيه!!

الهدف من إدخال القوات المتمرده داخل المستشفيات والمرافق الحيويه هو إضعاف وشل حركة القوات المسلحة السودانية في إنها تتعامل مع التمرد ،، الهدف الثاني هو إجبار الجيش على الوقوع في المحظور بضرب المشتشفيات لتحقيق إدانه دوليه لهذا الجيش وتدويل قضية السودان لوضعه تحت البند السابع التدخل العسكري الأُممي!!

نحن كشعب واقف ضد الخيانه دي وداعم لإنهاء الإرهاب المليشي ده مهمتنا الكتابه والإعلان والتشهير والفضح لممارسات الذراع السياسي للقوات المتمرده دي ،، لأنو صوتنا لو إتوحد مصيروا الحق يظهر ،،

تبيان توفيق الماحي