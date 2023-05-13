



شادن أشرف من أن تنعٍيها أبواغ المليشيا

شادن أشرف من أن تنعيها أفواه المتواطئين الصامتين عن كل إنتهاكات مليشيا الجنجويد شادن أشرف من أن تنعيها بروفايلات اليتامى عديمي النخوة والضمير بائعي الذمه عُملاء السفارات والمنظمات فاقدي الهويه بائعي الوطن ،، شادن ارفع وأشرف من أن ينعٍيها مجتمع الفن بجثثه الكثيره ومجتمع الفنانين بغُثائه التائه من صمت وقٍبل بممارسات المليشيا ضد الشعب كافه فلاحق له بأن ينعي شادن ،، من سكت على تعديات المليشيا على أهل الخرطوم لشهر ويزيد فلا حق له بأن ينعي شادن ،، فهي بالنسبة لهم لا تًقل عن كشه وعظمه وست النفور دمُها منصه ومحطه وبٍساط لإستعطاف الناس فمن باع أرواح المئات من الشباب والشابات الذين قتلتهم بنادق المليشيا ليس صالحاً بأن ينعي شادن ،، من صًمت على تعديات المستشفيات والمنازل والمساجد والكنائس وإغتصابات الحرائر وسرقة أموال الناس وقتل الأبرياء وإستخدام المواطنين دروعاً بشريه فهو لايصلح ولا يحق له بأن ينعي شادن ،،

أحزانكم أحزان نفاق ونعيكم مسبه وتغريداتكم آفه ووجوهكم شاحبه وخجٍله وقلوبكم نتنه وأفواهكم أبواغ لهذه المليشيا التي قتلت شادن وستقتل بعدها ألف شادن !!

جميعكم منافقون منواطئون في هذه الخيانه وهذه العفله الشنيعه وليس لكم أي نجاة من الوحوش التي تحاصر منازلكم وتتربص بكم ستدخل بيوتكم فرداً فردا وستغتصبكم وتقتلكم وتقتلعُ ممتلكاتكم وإن كنتم ذارعاً لها فإنها مجروحه ومهزومه وتائه وفاشله !!

أنتم الآن هدفها المشروع وطريقها الجديد بعد أن فشلت في السيطره على رأس الدوله ،، هذه الوحوش البشريه أصبحت تأكل من أطراف سكان الخرطوم وتنهشُ دواخلهم وتسرق أموالهم وتقتل ساكنيها فإن أتتكم فإفتحوا لها أبوابكم فهي منكم ولكم بإسمكم تحارب وتقاتل وتقتل وتغتصب لأجل تحقيق الديمقراطية المشوهه إفتحوا لها الأبواب كما فتحتم لها أبواغًكم ،، أيها العملاء الجبناء

شادن ليست للبيع

تبيان توفيق الماحي أكد