دماء شادن وأحزان الماكرين من الناشطين!!





القحاطه شالو كفن شادن فوووق ورفعوه هاشتاق لا لإستهداف المدنيين مع إنو تقرير لجنة الأطباء المركزيه يومياً بيرصُد تعديات مليشيا الدعم السريع وقتلها للمواطنين العُزل ،، ما دام بقت ترند وكأنها أول من سقط ياريت تكتبو تحت هاشتاق لا لإنتهاكات مليشيا الجنجويد عشان مانفقد واحده تانيه زي شادن ،، المسأله دي ضمير تراا ولا تتجزأ ،، والموت ده واحد كان بقت الميته شادن المشهورة ولا إنسانه تانيه مامعروفه ،، ما تدسوا الحقائق ومعروف كنو البيكتل ومنو البيغتصب ومنو البيضرب زخيرة طائشه!!

ماتستعطعوا الناس وتصطادوا في الأجواء العكٍره خليكم ناس عندكم مبدأ وعندكم ضمير وعندكم موقف عشان نقدر ننعي كل الناس الماتت وللأسف طلعوا ما مشاهير ،، أنا ماعايزه اتكلم كتير لكن قسم بالله أي زول كان ساكت و مغبور ومقهور من يوم بدت الحرب دي وعامل فيها رايح وما ظهر إلا اليوم فده زول منافق وزول تاجر دم ،، والحمدلله ديسمبر ورتنا عمايلكم وورتنا ممارساتكم وورتنا قٍصصكم الحزينه عن دماء الأبرياء والمغدورين بأسلحة الدعم السريع قدام عينكم ،، وكم لنا في كٍشه وعظمه وست النفور وودعكر خير شاهد مابين الحزن ونفاق التغريدات وها هي ذات الصورة وذات المشاهد تتكرر اليوم مع موت السودانيه شادن !!

الأحق أن تدينوا الفعله لا أن تحزنوا لنتائجها فالمليشيا هي التي قتلت وهي التي إنتهكت وهي التي تستحق أن تُدان وأن تُدون بأقلام الحقيقه والشجاعه بدلاً من النٍواح على نتائج فعلتها ،، قحاطه مساخيت وجبانيت وماعندكم مبدأ ،،

حديثي ده موجه للناشطين والسياسين العاملين فيها حزنانين وهم داعمين ومتسترين على فعائل الجنجويد لأنهم وسخ وجزم

أخيرا[ رحم الله كل شهداء الوطن جميعهم دون فرز ] تبيان توفيق

