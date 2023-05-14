الجبهه الصدٍئة أرادت أن تشوه صورة القوات المسلحة السودانية





الآن الجبهه المدنية لإيقاف الحرب تُقُصف بمدافع الأقلام الصادقه وهاونات الأقوال الثابته من أبناء السودان السوداني !! هذه الجبهه الصدٍئه أرادت أن تشوه صورة القوات المسلحة السودانية بإلصاق تهمة إغتصاب وقعت في محليتي بحري والخرطوم ،، مع أن الجهه الرسميه قد أكدت بأن الإعتداء وقع من أفراد من قٍبل الدعم السريع!!

نرى أن مواقف أبناء السودان الطاهرين تتجلى وتظهر بإعلان موقفهم الوطني بالإنسحاب من هذه الجبهه المدنية التي تطمس الحقائق وتعمل على سًتر ممارسات أفراد مليشيا الدعم السريع

المؤتمر السوداني ده مكانو المحرقه بس !!

وحدة مكافحة العنف ضد المرأة طلعت تصريح رسمي وقالت ظهور ثلاثه حالات إغتصاب في بحري والخرطوم أرتكبت بواسطة عناصر تتبع لمليشا الدعم السريع!! لحدي هنا البيان إنتهى لأننا كلنا عارفين مافي ولا فرد تابع للجيش السوداني طلعت منو العيبه للأمانه والتاريخ وبالعكس كمان والله الحريم والبنات وكل السكان بيطلعوا يهتفوا للجيش لمن يمُر بالأحياء وهو بيأدي واجبو!!

المؤتمر السوداني لأنو حزب كلاب ونجوس وماعندو وطنيه وحزب وسخان وعفنان زي ماكلنا عارفين، ، طلع بيان ودخل فقره من خيالوا المريض وحرف التقرير حسب هواه ،، لكن نحن دائمآ بنقول الشعب واعي والشعب عارف الوسخان بيجي من وين إخص يا الدقير وسلك ونور الدين إخص ألف مره

تبيان توفيق