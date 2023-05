قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار، خلال زيارته إلى كينيا ولقائه الرئيس الكيني، إن السودان بحاجة لخطوات فعالة لإحلال السلام تحت المظلة الأفريقية التي أسستها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيغاد) وتجنب تعدد المبادرات.

يتزامن ذلك مع استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق سودانية عدة، منها الخرطوم حيث أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجار قوي وتحليق للطائرات الحربية في جنوب المدينة صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان طرفي الصراع تمديد الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية أميركية في 20 مايو/أيار الجاري لـ5 أيام إضافية.

وقبل انقضاء الهدنة السابقة، قصفت الطائرات الحربية للجيش مواقع لقوات الدعم السريع حول جسر الحلفايا في العاصمة، ودارت اشتباكات في جنوبها وغربها استخدمت فيها أسلحة مختلفة. كذلك أفاد مراسل الجزيرة بتجدد الاشتباكات بين الجانبين في مدينة نيالا غربي البلاد.

السودان.. نائب رئيس مجلس السيادة يدعو لحل النزاع تحت المظلة الأفريقية وقصف واشتباكات في الخرطوم رغم تمديد الهدنة

FILE PHOTO: Smoke rises above buildings after an aerial bombardment, during clashes between the paramilitary Rapid Support Forces and the army in Khartoum North, Sudan, May 1, 2023. REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo

مراسل الجزيرة أفاد بسماع دوي انفجار قوي وتحليق للطائرات الحربية في جنوب الخرطوم (رويترز)

30/5/2023

ترحيب بالهدنة

وقد رحبت السعودية والولايات المتحدة بتوافق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد الهدنة 5 أيام، وقال مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأميركية إن “التمديد سيوفر الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية”.

وأشار إلى أن اتفاق الهدنة السابق مكّن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو مليوني سوداني”، رغم عدم احترامه الاحترام الكامل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن طرفي الهدنة اتفقا على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد، كما أكدا ضرورة إخلاء المستشفيات من الجهات المسلحة.

