



دايرين الجد؟

رمى الجيش السوداني الكرة في ملعب الدعم السريع عبر تعليقه المشاركة في مفاوضات جدة، الإنسحاب أتى مسبباً بعدم امتثال الدعم السريع لأحد أهم شروط الهدنة واللي هو الإنسحاب الكامل من المستشفيات والمرافق المدنية والبيوت السكنية .. لا مجال للإنكار هنا لأنو تقرير المراقبة الأمريكي السعودي ذكر الكلام دا نصاً واعتبرو عدم إنصياع ..

لعبة مراوغة يلعبها الجيش أمام المجتمع الدولي الذي يضغط عليه للجلوس للتفاوض والتوقيع على الهدنات وتمديدها مرة تلو المرة .. وزير الخارجية الأمريكية حذر في السابق من أن أي خرق للهدنة يعرض الطرف المتسبب لتطبيق عقوبات (معدة سلفاً وتستخدم كعصا في حال فشلت الجزرة) ..

بهذا يزوغ الجيش من حجة العقوبات ويضع الدعم السريع في كورنر حرج إما ينسحب بالكامل أو يتم تسميته كطرف متعنت وغير منصاع لشروط الهدنة السابقة فلا جدوى من تمديد هدنات قادمة ..

طبعاً العساكر عموماً يفتقرون للذكاء أو قل أغبياء عديل، لكن في الموقف دا بالذات الجيش تعامل بذكاء أكتر ولعبها سياسياً وتكتيكياً أفضل من الدعم السريع ..

Tayseer Awoda