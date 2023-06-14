الشهيد العقيد طبيب عبدالرحمن لي معه قصة خاصة جدا في بداية معرفتي به





سعادة العقيد طبيب عبدالرحمن لي معه قصة خاصة جدا في بداية معرفتي به .

د.عبدالرحمن أجرى جراحة حساسة جدا للوالد بسبب نزيف في الرأس ، أتصلت عليه و كان يجب أن يجرى الوالد العملية في حدود ساعات قليلة ، و لم تكن معرفتي به قبل ذلك بمتانة معرفتي به بعدها ، فوصل الى المستشفى في كامل زيه العسكري الأنيق بعد دوام طويل ، دلف مباشرة الى العملية التي رفض أن يأخذ فيها فلس واحد ، تمكن من إيقاف النزيف ببراعة يحسد عليها و خرج الوالد من العملية دون أثار جانبية على غير العادة في هذا النوع من العمليات .

رحم الله الشهيد سعادة العقيد طبيب عبدالرحمن عباس .

يا النصر عزاني .. يا الشهادة أماني ..

أي تركت غلماني .. للخزائنه ملاني .. رازق الثقلاني ..

عارفه ما بينساني ..

رحمك الله يا عبدالرحمن .. فقدناك يا سعادة العقيد ..

فقدت البلد جراح مخ و أعصاب بارع .. و طبيب أنسان .. و رجل بر و إحسان ..

لن نسمع كلماتك المعهودة كلما جئناك بمريض محتاج :

أنا حقي كجراح عافي .. شوفوا ناس التخدير و المستشفى ..

رحمك الله يا عبدالرحمن .. رحمك الله يا أبو الرجال .

#الحرب_على_المليشيات_الارهابية_العنصرية

عبد الرحمن عمسيب

