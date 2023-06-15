لو حميدتي مسك الحكم يا خالد سلك والمنصورة والواثق كان حيرصصوكم اول شي





يا حرية ويا تغيير و يا سودانيين ا البتؤيدوا قصة انه الجنجويد ييحاربوا الفلول والكِزان ، شوفوا التطهير العرقي ده ، و على فكرة ده ما كان حيكون بعيد من انه يحصل في العاصمة الخرطوم ويكون مصيرنا نفس مصيرهم اذا كان نجح انقلاب حميدتي في الخرطوم من اول يوم وتم استلام القيادة العامة وقتل البرهان والمعاه ،كان حيحصل لينا كده لو حميدتي مسك الحكم ، وانت يا خالد سلك والمنصورة والواثق كان حيرصصوكم اول شي اما نحنا المواطنين ، اللونه فاتح فينا حيقولوا ليهو انت مصري ويرصصوا والازرق حيقتلوا مباشرة، ديل مجانين عنصريين و كانوا حيدخلوا بيت بيت يقتلوا الناس بس ربنا ستر انه الجيش قدر يفشل الانقلاب من اول يوم وماشي في طريق النصر في العاصمة لانه ديل همج اوباش.

شوفوا البجم ديل بعملوا تطهير عرقي عديل في الجنينة وماف زول بفتح خشموا في القنوات الاخبارية ومفترض الفيديوهات دي تترفع لجات الاختصاص

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ده الوضع الحالي في الجنينه💔

بعد مليشيا الدعم السريع مارسة الاباده الجماعيه على القبائل الإفريقية (الزرقه) وأزهقت أرواح المواطنين. البحصل في غرب دارفور ده تطهير عرقي.

#انقذوا_الجنينه💔

#الجنينه_تنزف💔

غاليات آل ثناء