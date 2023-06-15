رحمة الله تغشاك يا والي غرب دارفور ، رجل طيب وبسيط ، كان محباً لأهله من الطرفين





رحمة الله تغشاك يا جنرال خميس ، رجل طيب وبسيط ، كان محباً لأهله من الطرفين في غرب دارفور..التقيته كثيراً وناقشنا الكثير من قضايا المنطقة ..كان يحمل آمال عراض وحماس كبير للعمل من أجل استقرار ولاية غرب دارفور ..

ضمت حكومته التي شكلها فور توليه امر الولاية وفقاً لاتفاق جوبا للسلام ..ضمت جميع أطياف المجتمع في الجنينة ،لم يقصي احد ولم يقرب ذويه .

جنرال خميس رئيس حركة التحالف السوداني التي تضم عدة فصائل مسلحة منها فصيل يقوده وزير الثروة الحيوانية “حافظ ابراهيم عبدالنبي ” الموالي للدعم السريع ..

تصفية جنرال خميس بواسطة الدعم السريع جريمة حرب بشعة لا تقل بشاعة عن احتلال المشافي وبيوت المواطنين واستخدامهم دروع بشرية في مدن القتال .

اللهم تقبل عبدك جنرال خميس في عليين

رشان اوشي