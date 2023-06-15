نزار العقيلي: (الطابور والزنطور)





لو ما قدامك نص كباية قهوة بدون سكر ما تجتهد انك تقراء البوست يا مؤمن .. جهز قهوتك و تعال نتكلم عن ( المعلومات ) و الحديث عن المعلومة بيقودنا للقصة المعروفة بتاعت سيدنا موسى مع سيدنا الخضر .. سيدنا موسى ما كان عنده ( العلم ) الكافي او ( المعلومة ) عشان كده كان بيعترض على كل تصرفات سيدنا الخضر بداية من خرق السفينة و لحدي قتل الغلام و بناء الجدار .. فغياب المعلومة جعل نبي الله يعترض و يستنكر فما بالكم بي زول عادي غايبة عنه كل المعلومات .. فمن الطبيعي انو الناس تسأل و تقول وين ( مشاة ) الجيش ؟ و ليه الجيش لامن يمشط منطقة ما برتكز فيها ؟ و ليه الطيران ما اتدخل في الجنينة ؟؟ و اسئلة و تساؤلات كتيرة شديد بتدور في اذهان الناس و لن يستطيعوا صبرا .

في اسئلة مشروعة ممكن تتوفر إجابتها و في أسئلة ملغومة و الرد عليها ح يكون بي ( كذبة ) عشان تسكت او بي تجاهل لانو الاجابة الحقيقية بتأثر على ارض المعركة .. مافي زول فينا بتترفع ليهو ( يومية ) التمام الصباحي للجيش و للعتاد و مافي زول فينا بتترفع ليهو تقارير الاستخبارات و المخابرات .. دي حاجات و معلومات مافي زول بيمتلكها غير القائد العام للجيش و اركان حربه .. ما تسمع لي تنظيرات الضباط المتقاعدين او المحللاتية .. كلهم مافي زول عندو معلومات بتخليهو يجاوب عليك باجابات حقيقية .. كلهم غايبة عنهم المعلومات الممكن تفسر ليهم تحركات او انسحاب الجيش او هجومه .. اغلبيتنا ما عارفين انو دارفور دي مجلس الامن فارض عليها حظر للطيران الحربي للجيش السوداني و انو الحظر ده في آخر جلسة صوتت الامارات بالرفض و بي دعم من قوى سياسية سودانية عشان عندهم مخطط لازم يتنفذ .. كلكم بتتذكروا رفض الامارات التصويت لصالح السودان لكن ما عارفين انو من ضمن المحظورات هو الحظر الجوي لدارفور عشان كده هسه الطيران الحربي ما بيقدر يتدخل في الجنينة و نيالا و زالنجي و ام دافوق .. المؤامرة كبيرة يا سادتي .. الجيش صااااحي والله و عارف كل شئ و مزبط خططه بالمقاس و على قدر إمكانياته عايز يطلع باقل خسائر في الارواح و الممتلكات و العلاقات الدولية .

نرجع لعنوان البوست ( الطابور و الزنطور ) و نتكلم في البداية عن الزنطور و الزنطور عنده تعريفات كتيرة جدا لكن تعريفي الشخصي للزنطور هو الزول الغبي و المتشائم دائما .. الزول الما بفكر خارج الصندوق و ما بعاين الا تحت كرعينو .. تلقى الواحد فيهم جاي من بعيد صاري وشو ذي الحوامل و ماشي مدنقر راسو التقول أسير و اول ما تقول ليهو اخبار الحرب شنو يقول ليك الجيش انتهى و السودان انتهى .

الزناطير كتار شديد في مجتمعنا السوداني و يتخيل لي انهم من سلالة اهل سيدنا موسى .. لا بيعجبهم العجب ولا الصيام في رجب و دائما في حالة إعتراض .. يستحيل يجيب ليك خبر سمح عن انتصارات الجيش .. بجيب ليك الاشاعات و انتصارات المليشيا الزائفة .. يقول ليك المليشيا استولت على سبعين تاتشر من الجيش .. بيقولها بي ثقة كبيرة خلاص .. ما عارف انو سبعين تاتشر دي معناها قرابة الكتيبتين من الجيش .. يقول ليك الدعامة قتلو متحرك كامل للجيش و هو ما بيعرف المتحرك فيهو كم كتيبة و الكتيبة فيها كم سرية و السرية فيها كم فصيلة و الفصيلة فيها كم جماعة .. ما بيعرف انو المتحرك ده بيكون اكتر من تلاتة كتائب و ما بيعرف انو العربية الواحدة لازم يكون فيها ضارب دوشكا و المساعد بتاعو و ضارب قرنوف و ضارب آر بي جي و مجموعة بندقجية و انو المتحرك ده لازم يكون فيهو قوات مساندة او معاونة من الدفاع الجوي بي اسلحتهم من الثنائيات و من المدفعية بالراجمات و المدافع و من السلاح الطبي و سلاح الاشارة و الصيانة و الاستخبارات .. الزنطور زول مسكين جدا عشان كده بيتأثر لامن يشوف انو في عربيتين من الجيش محملات بالزخيرة انضربو في كمين بي بسبب اخوهو الطابور .

اما الطوابير ديل نوع متطور من الزناطير بس بيختلفوا في الجينات .. جينات الزنطور جينات وطنية لكن جينات الطابور جينات خيانة و عمالة .. هسه كلامي و كلامكم ده في مجموعة طوابير في عيد بابكر بتخزن وقود في البيوت و تبيعو للمليشيا .. بالرغم من انو مناطق عيد بابكر تعتبر مناطق لقبائل معروفة بالوطنية و التضحيات و الكرم و الرجالة لكن للاسف انتشروا وسطهم حثالة و رجرجة من الطوابير الجاهلين مفتكرين انو عيون الجيش نايمة و متناسين انو القانون الجنائي ملان بالمواد الجنائية الخاصة بالطوابير .. حاليا” الكابوس الحقيقي البيطارد كل الخونة داخل القوى السياسية هو انتصار القوات المسلحة .. انتصار الجيش بيعني انهم ح يكونوا المرة دي في مواجهة حقيقية قدام المواد الجنائية المتعلقة باثارة الحرب ضد الدولة و التعامل مع دولة معادية و التحريض على التمرد .. النخب دي حاليا عايشة ضغط نفسي رهيب جدا” لانهم مدركين تماما انو البلاغات الكانوا بيواجهوها زمان ح تكون رحمة كبيرة بالنسبة للبلاغات المنتظراهم بعد الحرب .

في ناس مهتمة بموضوع حكاية المفاوضات و البرهان قال و عقار قال .. اسمعوها مني نصيحة ما تشتغلوا بالطلس الفارغ ده .. انتو مفروض تكونوا عرفتو البرهان ده بيشتغل كيف .. ما تمشوا وراء البرهان .. الزول ده بيرمي اشارة يمين و يلف شمال .

المهم رايكم شنو الليلة في البل بتاع الفتيحاب و المنصورة و كافوري ؟؟ الليلة حمادة تاااني خالص … احلى حاجة انو في خلية مخابرات اجنبية معصورة عصرة من امها والله و جماعة لا للحرب بيذكروني بي مقولة ( مزمل لا ) دايرين يرجعوا يقيفوا مع الجيش و خايفين من المخابرات الجندتهم .. يا حليلهم عايشين ظروف نفسية صعبة .

نزار العقيلي