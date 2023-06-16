تبيان توفيق: التعافي السياسي السيادي !!





منذ 15 إبريل وحتى الآن السودان يعترض ولأول مره منذ أربعة أعوام ثلاثة إعتراضات أولها على عدم سماحه لأي تدخل خارجي في معركة الجيش ضد مليشيا الدعم السريع ،،

الإعتراض الثاني رفضة لمبعوث الأمم المتحدة ( فولكر ) الإعتراض الثالث على رئاسة كينيا للإيقاد !!

هذه مؤشرات مهمه للسودانين وطريق ظاهر نحو السياده الوطنيه وتبيان أن السودان دوله لها قرار ورؤية وإراده ومن حقها أن تقول ( لا ) وتقول ( نعم ) !!

تبيان توفيق الماحي أكد