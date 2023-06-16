لماذا لا يقاوم اهل الخرطوم الغزو الأجنبي ؟





لماذا لا يقاوم اهل الخرطوم هذا الغزو الأجنبي ؟

الفئات التي يقع عليها عبء المقاومة تم استنزافها بالكامل في فوضى ديسمبر .

قدوات هذه الفئات ، الحسابات التي يتابعونها والتي تمنح الأمور حجمها بتسليط الضوء ، هي حسابات صنعت مجدها على معاداة الإنقاذ و نشر أخبار ( ديسمبر) .

أغلب هذه الحسابات أن لم تكن كلها ، دخلت في صمت عن التعليق على هذا الغزو ، وأكتفت بعبارات تافهة مثل لا للحرب ، دون التطرق الى التفاصيل ، من يحرب من !؟ و لماذا ؟! .. الخ

الوعي الديسمبري وعي شائه وكاذب حرم البلد من الشباب الذين تحتاجهم ، حيث تم تحييدهم بالكامل ، والأن ترى هولاء الشباب في مدني وبورتسودان مثلا يتصرفون وكأن الحرب في بلد أخر ، لا مظاهر قلق ولا تعبئة ولا استعداد ، ستات الشاي وقعاد ( البنابر) والكلام الفارغ .

#عبدالرحمن_عمسيب