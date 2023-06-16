مبادرة لدعم السودانيين الراغبين في العودة من مصر للسودان





آلاف من. السودانيين ممن. وصلو الي مصر يعانون كل أنواع المر بعضهم انقطع بهم السبل بعد. الارتفاع الكبير في. اسعار الإيجارات وأصبحوا نهارا وليلا يطفون الشوراع بحثا عن ايجارات ارخص وبعضهم بحسب افادات من القاهرة حتى. ثمن تذاكر عودتهم الي بلادهم لا يملكونها..

حتما سيزداد الوضع سوا

لذلك اقترح مبادرة تتبناها السلطات وأصحاب اابصات السفرية لغَودتعم الي السودان والي الولايات التي تستضيفهم عبر مخيمات وحتى بالمدارس بعد امتلأت جميع المنازل فذلك ارحم لهم من معاناة في. غربة..

على. جميع السودانيين داخل وخارج السودان ان يساعدوا بما يمكن لتخفيف معاناة السودانين بعد أن صعبت عليهم الإقامة بمصر بسبب نفاذ أموالهم.

هي. مبادرة انسانية اوجعها لاصحاب الباصات السفزية السودانية لأنهاء معاناة الفارين من الحرب يجب. علينا. جميعا كسوداننين الوقوف معهم وتقديم ما يمكن. تقديمه..

فالمعاناة في بلدك ارحم من معاناة في بلد. اخر..

مبادرة لترحيل السودانين الي بلادهم

أكرر المبادرة لمن انقطعت بهم السبل ولا يستعطيعون دفع إيجارات الشقق ولا. يملكون ثمن تذاكر العودة لبلادهم

*هنادي عبد اللطيف طه*

*صحفية*