لم يتبقى لقحت أي وسيلة سوى (دبابة) الأمم المتحدة و ( بُندقية) البند السابع





رسالة الهواء الطًلق

الحاله التي تعيشُها القوى السياسية الصامته بالتأكيد هي حاله بطاله يُغطي عليها الإنهزام والبؤس فهذه القوى السياسية جهزت نفسها لإعتلاء السلطه من على ظهر ( دبابة ) مليشيا الدعم السريع هذا التحضير لم يكُن وليد اللحظه فقبله قد جربت ( قحت ) نفس الطريقه على (دبابة ) اللجنه الأمنيه للنظام السابق !! فشلت هي نفسها في أن تتحمل ( بوت ) الجيش ( بالشراكة ) ثم أفشل الجيش ( دبابة) المليشيا وأحرقها ،، الآن لم يتبقى لقحت أي وسيله سوى ( دبابة ) الأمم المتحدة و ( بُندقية) البند السابع ولن تألو جًهداً في أن تسعى لذلك !! جميع الأقوال والأفعال تُدلٍل على أن هذه القوى السياسية ماهي إلا ( حٍملان ) لاتحتمل صناديق الإقتراع وتُجيد الإختباء خلف صناديق ( الذخيره ) !! الطريق السليم والفاعل لتقليل فاعليتها وكبح شهواتٍها وكف لُعابٍها السائل نحو كراسي السُلطه لن يتحقق إلا بعزلٍها وتعليقٍها على مشنقة التاريخ السياسي( حًملن حمل ) بالكلمة وبالوعي وليس بالعنف !! مادفعه السودان بسبب هؤلاء الأقذام يكفي لإيقاظ الضمائر السودانيه لتقود ثورة تصحيح مفاهيميه جديده !! وهُنا يأتي دور الشابات والشباب الفاعلين لبناء المستقبل الجديد !!

تبيان توفيق الماحي أكد