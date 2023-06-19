عائشة الماجدي: خلي موقفك مشرف.. ما تكون فرد من حِملان الحرية والتدمير





في ناس هسي بستشهدوا وسايبين أسرهم وأولادهم عشان أنت ترتاح في حياتك وما تكون عبد لمملكة و أسرة معينة وما يغتصبوا أختك قدامك عشان ما يضربوا أبوك قدامك عشان يخدمهم ويشغلوك أنت طباخ عندهم ويكون عندك بلد عندها سيادة وهوية …

عشان كدا خلي موقفك مشرف وخلي كلمتك مشرفة…

ما تكون فرد من حِملان الحرية والتدمير …

أرفع هامتك فوق أنت سوداني حر راجل وسودانية حرة …

قبل كم يوم اخونا كدا كان محتفل بتصريحات عقار ورافع شخصية عقار في السماء ..

الليلة عشان مالك عقار قال تصريح في صالح الجيش .

طوالي كتب بوست شتم فيه عقار ..

غايتو حِملان الحرية والتدمير ديل مريضين نفسيين

عادي الواحد منهم يقدم اختو ويبيعها مقابل تأمين موقع للمليشيا أو ترضي عنه المليشيا ولا بهمو ..

تُف

عائشة الماجدي