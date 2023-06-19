نسرين: قوات الدعم السريع تتحرك وترتكز في حي اللاماب بالقرب من سلاح المدرعات





أحياء تعرضت لنهب مسلح منذ الصباح وفي ظل الهدنة السارية الآن سرقة سيارات وسحب بعضها علي شاحنات نقل كبيرة (بطاحات ) وإخراج السيارات تحت تهديد السلاح

امدرمان اب روف. المعموره

اللاماب. حي النزههه شرق النيل

علي المواطنيين اخذ الحيطة والحذر

قوات الدعم السريع تتحرك وترتكز في حي اللاماب بالقرب من سلاح المدرعات بالشجره

والمواطنين يتعرضون لعمليات نهب وسلب ويطلقون نداءات استغاثة وذلك يأتي بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ

نسرين النمر