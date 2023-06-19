



بعض السنابل البلهاء بفتكروا انهم هم الاخترعوا فكرة التفاوض كنهاية للحروب !!!!! ،، ياخي محمد الفضل الاستشهد في الميدان كاتب بوست بقول فيهو انو مع التفاوض لكن البيكون فيهو اليد العليا للجيش و الحده الأدنى تفكيك المليشيا ،،

الفرق بين تفاوض الشهيد محمد الفضل و تفاوض السنابل و القحاتة فرق السما من الواطة ،، فرق الوطنية من العمالة …

فياخي عليكم الله استروا عورة عقولكم بالسكات و خلونا نقدر نحتمل عمالتكم و دنائتكم شوية ،،،

قريت بوست تاني في صفحة الشهيد محمد الفضل بتكلم فيهو عن عنصريي الشعبي و مرتزقة الوطني و بشيد بي صديق يوسف الشيوعي ،، فعلا الحرب دي محصت الناس و بتمنى في نهايتها تكون الخطوط الحمراء الوطنية واااضحة و يختلف في داخلها الناس سلما و سياسة و انتخابا …

ما عندي شك في وجود فصيل مقدر من الإسلاميين الشرفاء و اليساريين الشرفاء و حتى الحركات المسلحة الشريفة ،، الجنجويد و العملاء المعاهم ديل هم الظلمة البتوريك معنى النور …

Omar Salam