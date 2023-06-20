داليا الياس: أين الحركات المسلحة الآن من جرائم دارفور الحبيبة ؟!!





عشرات السنوات وحوالى ٥٠ حركة مسلحة تتاجر بقضايا دارفور ومعاناة أهلها وتتشدق بذريعة الهامش… نحو ٥٠ حركة مسلحة تجوب العواصم العالمية وتهتف من الفنادق الخمسة نجوم وتدعى إنحيازها لإنسان الإقليم وقضاياه… نحو ٥٠ حركة مسلحة تتلقى المعونات والدعم وتجند الشباب وتغزى العقول بمفاهيمها…نحو ٥٠ حركة مسلحة تخاطب المجتمع الدولى وتتسول بإسم دارفور وإنسانها وتزعم أنها تبحث له عن الأمان والسلام والحياة الكريمة وتجلس للتفاوض والإتفاق والتوقيع… نحو ٥٠ حركة مسلحة ظلت تلوى يد الحكومات المركزية المتتابعة وتخرج علينا بمسميات وشعارات وإنقسامات بحجة نصرة الإقليم وإنتزاع حقه فى المساواة والتنمية!!!

ترى أين هم الآن مما يحدث للإقليم وقاطنيه الأبرياء المساكين العُزَّل من قتل وحرق وإنتهاكات وتشريد ونهب وتهجير وتنكيل وإغتصاب؟!!

هل (القوات المسلحة السودانية) مطالبة الآن فى ظل هذه الخيانة العظمى بأن تقاتل وحدها فى جميع الإتجاهات والجبهات وتصد الهجمات وتحبط المؤامرات الداخلية والخارجية؟!!

أين الحركات المسلحة الآن من جرائم دارفور الحبيبة ؟!!

#دارفور_تنزف_وتكابد_الخذلان💔

د(اليا) س