



رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة للحدث:

– حالات الاغتصاب شملت فتيات بعمر يتراوح بين 12 و18 عاما

– ‏‎حالات الاغتصاب التي سجلت كانت أكثر في منطقة بحري

#الحدث_السوداني

انتوا الجنجويد ديل موضوع الاغتصاب دا عندهم مهنة مثلًا ولا شنو عشان نفهم ياخ 🤔

ياخ الله لا كسبكم ولا رفع لكم راية …

وين حِملان الحرية والتدمير بتقدروا تتكلموا تقولوا الجنجويد أغتصب ولا ما عندكم عرض ولا ما فارقة معاكم ؟؟،،،

بتقدروا تطلعوا مؤتمرات صحفية وتمشوا تحشدوا المنظمات بأسم البنات المغتصبات ديل زي زمان ولا بتخافوا ؟؟

بتقدروا تعملوا قصة لا لقهر النساء ولا بتخافوا يا حسومي ؟

لكن طالما أنت حمل بالحرية والتدمير وعندنا مثال للمتاجرة قبل كدا بإغتصاب واحدة من بناتكم وعملتوها سلعة عشان تسفروها بره البلد وتستلموا مقابلها دولار ما بفرق لو السودان كلو اغتصبوا !!!

الله لا وفقكم ولا كسبكم …

عائشة الماجدي