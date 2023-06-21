رشان اوشي: قال دولة 1956





قال دولة ١٩٥٦..

هل جيشك فيه محس، دناقلة، حلفاويين ، فور ، نوبة؟ ياهم عشيرتين..

بينما القوات المسلحة فيها الرزيقات ، المسيرية، الحوازمة، الفور، النوبة….الخ ..

يا حمدان انت ما عندك قضية ، انت وكيل لمشروع اجنبي ،طول عمرك عبارة عن مرسال وكلب حراسة، البشير صنعك لحراسة نظامه والبرهان مكنك وجعل منك جنرال وعبأ كتفك بالنياشين لحمايته من النظام البائد..

كل محاولاتك لتصوير حربك بالوكالة عن الامارات على أنها مشروع وطني مجرد كلام شاله الهواء وزقلو

ماهو المقصود بدولة ١٩٥٦؟

هل هو توصيف عنصري لتشكيلة السلطة؟

ام مشروع ايدولوجي ..ام ماذا؟

اذا جماعة حمدان قاصدين المصطلح المتعارف عليه فهو يعني سيطرة إثنية على السلطة .. وده بأكد انك جاي كمجموعات قبلية تنتزع السلطة من مجموعات أخرى لتمكين دولة إثنية جديدة .. البخلي باقي الشعب والاثنيات تتعاطف معاك شنو؟ وجيشك عبارة عن أشخاص ينتمون لعشائر بعينها ..

رشان اوشي