هل كل شخص لديه اقارب ومسكن بولايات السودان ؟





البعض يلوم من اختار مصر مهربا في الحرب، ونسي ان فرار النساء والاطفال من تساقط الدانات والموت في اغلب احياء الخرطوم شيء محتم

يلومون غيرهم لم لم تذهبوا للولايات ؟

وهل كل شخص لديه اقارب ومسكن بالولايات ؟

ورغم الصور المشرفة لبعض اهلها؛ اذكر

من نسوا أن ايجار شقة مفروشة في مصر تعادل من ٥٠ الى ٣٠٠ الف سوداني فقط، في وقت استغل اهل الولايات اخوانهم فاجروها الشهر ب٣٠٠ الف ل ٢مليار ج زي مدني مثلا الوالي تدخل وجعل ايجار المفروش الشهر ٩٠٠ مليون بس شقة ٣ غ؟

تخيل غرفة جالوص في حلفا ب ٦٠ ل ٧٠ الف ج اليوم ، يعني ٢ مليار الشهر !

اما بورتسودان دولاااار ناااار

نسي ان البعض يتحتم عليه علاج لا يتوفر وعملية جراحية ومتابعة وغيره

نسي انه لا توجد فرص عمل بالسودان لتطعم اسرتك

نسي انه لم تعلن تعبئة تلزم بالبقاء وحمل السلاح

نسي الخوف من اغتصاب النساء وتجنيد الدعامة للشباب واختطاف الرجال

نسي الوضع النفسي السيء للأطفال ووضع العواجيز

هل يعاقب شخص لانه هيأ لاسرته مأمن في وقت كان الجيش منشغلا بتأمين معسكراته لضغوط الحرب وصعوبة توسع ارتكازات الجند ؟

دعوا كل شخص لظرفه

فالغربة حرب مفتوحة

ودعواتكم يعود السودان لافضل حال وجيشنا منتصر

ولا تنسوا التكبير الله اكبر الله اكبر

محمد هاشم الحكيم