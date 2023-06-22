تبيان توفيق: بماذا تُفكر ؟





ردي بأنني أفكر في توجيه سؤال مباشر لقيادات إستخبارات القوات المسلحة السودانية !! من أين لناشطي قوى الحريه والتغير المركزي معرفة مخرجات منبر جده قبل إعلانها من جهة الوساطه أو أحد طرفيها ؟ اليوم ناشطي قحط يتحدثون عن هُدنه طويله مدتها عشره أيام وقبلها بًشّر بعضهم بهدنة الثلاثه أيام وقد حدثت وإنقضت !! علية نرجو إفادة الرأي العام وجموع الشعب السوداني إن كان لكم إهتمام بذلك

هل ناشطي قحط هُم جزء من الوساطه؟ أم لهم تواصل مع الجيش ليعلموا أمر تواقيت الهُدن وأيامها ليتسنى لهم نشرها قبل إعلانها؟

هل للوساطه خطوط مفتوحه مع قوى سياسيه بعينها تُملٍكُها مخرجات الجلسات لتتسرب للرأي العام ؟

هل حديث قيادات من ناشطي قوى المركزي بشأن الهدن طريق ومؤشر بأن هنالك تعاون خفي مابين قيادات المليشيا معهم ؟ وماذا أنتم فاعلون تجاه تسرُب معلومات من هذا الطرف والتبشير بها قبل الإعلان عنها ؟

على كل حال هُنالك أمر يحتاج البحث للوصول لصلاحية المنبر التفاوضي من عدمه لضمان سرية المعلومات التفاصيل المتفق عليها !!

تبيان توفيق الماحي أكد