تبيان: فشلت قحت وهي حاكمة وهي محكومة وهي حكامة لمليشيا الدعم السريع





#بلابسه_ضد_حٍملان_حمدان

حٍملان قحت يعلمون فيما بينهم بأنهم يتألمون ليس لدمار المٍعمار بل لفشل مشروعهم كُلياً إبتداءً من أحلام ظلوط العلمانيه وسيداو وتغير المناهج وتفكيك الأُسره وتخريب المجتمع وتفتيت الثوابت وإقصاء الإسلام من حياة الناس وفصله عن القانون والمواد هؤلاء العصابه نالو من الخُسران والخُذلان مايكفي

وهاهُم اليوم خجٍلون عاجزون عن الفٍعل مُطاردون في منصاتهم الخاصه والعامه إذا نشر شخصُ منهم رأي رُد له بألف شكيمه وشتيمه حتى أجٍبر بعضهم على إغلاق النافذه مكتوماً عاجزاً عن التنفُس فالأنفُس المريضه دائمآ تتحلل أمام الحقائق حتى تفوح رائحتها الكريهة ،، فشلت قحت وهي حاكمه وهي محكومه وهي حكامة لمليشيا الدعم السريع تم حكُها حكاً حير الناس وصار حكاية لكل مجالس العامه فأينما ذُكر إسم قحت أذكمت سيرتها الحاضرين !!

تبيان توفيق الماحي أكد