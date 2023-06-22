نزار العقيلي: ما هي قوات العمل الخاص؟





( جيش الهيئات و بني جرار )

قبل ما نتكلم عن قبيلة بني جرار عايز ارد على الناس البتسأل و تقول قوات العمل الخاص دي شنو ؟ دي يا مؤمن ممكن نقول عليها قوات ( النخبة ) .. تشكيلة مختلفة .. من كل بستان زهرة .. شايلين من كل وحدة مجموعة كبيرة من أميز العناصر و اصلبها .. يعني أفضل المقاتلين في الشرطة من كل وحداتها ( إحتياطي .. مكافحة .. خاصة .. الخ ) و معاهم افضل عناصر هيئة الإستخبارات و الجهاز و اشرس المقاتلين من المهندسين و المدرعات و المدفعية .. الخ ) .. المجموعة دي عندها مهام خاصة و نوعية مكلفة بيها و استطاعت لحدي هسه انو تنضف و تمهد الطريق بتحييدها للكثافة النارية بتاعت المليشيا عشان المشاة يقدروا يشتغلو لقدام .

العمليات القامت بيها قوات العمل الخاص الليلة تعتبر اكبر و اشرس عملياتها من بداية المعركة .. الجميل في يوم الليلة انو المليشيا وقعت في كمين اعدته قوة العمل الخاص في المهندسين و لامن انضفرو قاموا قادتهم قالوا ( إحنا ما جينا نهاجم إحنا جينا نستسلم ) .

يااااخ والله يا جماعة قوات الإحتياطي دي من بداية المعركة من شدة الغضب و النار المولعة جواهم كانوا بكوركو بعد التمام الصباحي و يقولوا ( طيبة طيبة ) يعني خلونا نهجم على معسكر طيبة .. قسما” بالله السودان ده فيهو قوات لو فكوها ما بتقيف إلا في نيروبي .

هسه الجيش الشايفنو ده يعتبر ( جيش الهيئات) لسه تاني عندنا خمسة جيوش عندنا جيش الاحتياط و جيش العزة و و جيش ابو طيرة و جيش القبائل و الجيش العام .

و البداوس هسه ده اسمو جيش الهيئات ( هيئة العمليات .. هيئة الاستخبارات .. هيئة القوات الخاصة ) .

اما جيش القبائل ده قبيل شفناهو من قبيلة واحدة بس عشرة الف مقاتل و دي قبيلة بني جرار .. لو في زول عندو صاحب من بني جرار او بيعرفهم ح يقول ليك ديل صحابة .. بسطة في الجسم بتاعت فرسان حقيقيين .. كرم و شجاعة و نخوة و رجالة فايته الحد .. كيف ما يكونوا رجال و هم احفاد الفارس محمد فضل المولى المعروف بلقب ( النوباوي ) القتل الجنرال غردون .. كيف ما يكونوا فرسان و هم احفاد الفارس موسى جلي الكان معروف بانه بيلاقي مية فارس براهو .. التحية لكل اهلنا من بني جرار اولاد جميل و الجبارات و السنود الاسود و حيلة و موسى و قيوت و ام حبيب و بركات .. التحية لاولاد ابو حجول و سهل و بركات .. التحية للفي تندلتي و كوستي و الدويم و شمال كردفان و شمال دارفور .. التحية و الحب لصقور السرح على امتداد السودان .

اتكلمنا كتير عن انو المعركة دي ما بين الجيش السوداني و المليشيا .. المعركة بين الجيش و بين مئات الطوابير و عدة دول اقليمية و دولية .. المعركة اكبر من ما نتصور عشان كده عملياتها بتدار بي صورة بترفع ضغطنا .. اعتى الدول لو كانت اتعرضت لنصف الهجوم الاتعرض ليهو الجيش السوداني كان سقطت في ساعتين .. معظم المحللين و المراقبين كانوا بيتوقعوا انو الحرب ممكن تستمر لسنوات ذي حرب اليمن و سوريا و افغانستان .. دي كلها حروب ارهقت اقوى الدول و الجيوش و ما اتحسمت رغم انو الطرف التاني دائما مجرد مليشيا .. لكن الجيش السوداني استطاع انو يواجه براهو و يحقق المستحيل .. انت كمواطن عادي ما بتشوفو انجاز كبير لكن كل المحللين و المراقبين العسكريين في كل العالم بشوفو انو ده كان مستحيل .. قادرين باذن الله نحقق النصر الكبير و في اسرع وقت و ح يتسجل في موسوعة غينيس للارقام القياسية .

حاليا” من الصباح ابناء المسيرية داخل الدعم السريع محتجزين داخل معسكر سوبا لانهم قرروا انو ينسحبو من المعركة و اخوانهم في شرق النيل الحاولوا ينسحبو قتلتهم المليشيا بدم بارد بي تعليمات من عبد الرحيم دقلو المتواجد حاليا في شرق النيل تحت غطاء استخباراتي لاحد العملاء من ابناء قبائل شرق النيل و بي دعم من القائد السابق لدرع السودان .

من المؤكد جدا انو المليشيا المتواجدة في بحري عندها نقص كبير جدا في الزخيرة و العتاد و خاصة زخيرة الاسلحة الكبيرة و اصبح اكبر تواجد للقوات في بحري بنلقاهو في الكرين و فوال اربجي و الإحسان و الهجرة و ديل بس راجين يومهم .. حاليا” سلاح المهندسين بيضرب مدفعية لاهداف بعيدة بنشوف نتيجتها بكرة باذن الله .

دون دون ما ينوووووم

نزار العقيلي

#ألتراس_الجيش_السوداني